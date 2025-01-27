Зеленський розповів про ребус, який доведеться розв’язувати Трампу

Багаторічний конфлікт може завершити новообраний президент США Дональд Трамп, оскільки в 2014 році, коли розпочалась агресія Росії, Європа та США не реагували на напад.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

"Наша війна – це такий ребус, який придеться розв'язувати Трампу. Якщо це він зможе зробити – він переможець. І це буде не просто, я б дуже хотів, щоб йому вдалося. Авжеж, разом з нами. Безумовно, в нього є сила світу, і він може тут домінувати", - сказав президент.

"Чому я кажу "ребус"? Тому що починаючи з 14-го року була повільна окупація частин наших територій. Ще до Трампа – при Обамі це було. І при відповідних обставинах руські окупували наші частини. Коли окупували Крим, наприклад, ми не воювали з ними - ніхто не давав ніяких наказів. Були окремі наші сміливі військові, які без будь-яких наказів зустрічали ворога так, як було потрібно зустрічати. Але не було жодної війни, жодного серйозного бою. Тобто ця територія якимось чином була окупована", - розповів Глава держави.

За словами Зеленського, нині Трамп повернувся на посаду президента США з достатньо важким "рюкзаком історії".

"Тому у нього є шанс не знімати санкції, бо ми всім світом багато зробили і віддали багато сил для того, щоб вплинути на економіку війни Росії, на те щоби обмежувати їх можливість постачання деталей відповідних до специфічної техніки ракет артилерії тощо. Я б дуже хотів, щоб він посилив ці санкції. Мені здається, він так і буде робити. Я хотів би, щоб ми всі працювали як союзники. І не тільки санкції – це стосується і допомоги. Я вважаю, що він може її збільшити. Вона може бути різна: це зброя, технології, санкції, політичний вплив", - додав президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що команди двох країн працюють над організацією зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, але дата ще не визначена.

Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що переговори представників України з командою нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 січня, Дональд Трамп жорстко закликав Путіна зупинити війну проти України та пригрозив санкціями.

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