Зеленський розповів, про що домовився з Дудою у Луцьку

Президент України Володимир Зеленський і його польський колега Анджей Дуда під час зустрічі у Луцьку 9 липня обговорили саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11–12 липня.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Домовилися діяти разом, щоб отримати найкращий результат для України", – повідомив Зеленський.

Дуда зазначив, що його візит до Луцька засвідчує дружбу Польщі з Україною "перед лицем важкої історії".

"Сьогодні в Луцьку, Україна, ми зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, щоб засвідчити дружбу перед лицем важкої історії, а також провести заключні консультації перед самітом НАТО у Вільнюсі, який розпочнеться через два дні. Для Польщі дуже важливою є ефективна підтримка України в її прагненні до членства в Альянсі", – сказав польський президент.

Нагадаємо, що у неділю, 9 липня, Володимир Зеленський і Анджей Дуда зустрілися у Луцьку, де вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії 1943 року.

Президенти Польщі та України взяли участь в екуменічному богослужінні у католицькому костелі Петра і Павла в Луцьку.

Президенти України і Польщі у костелі в Луцьку

Після молитви глави держав разом поставили свічки перед вівтарем.

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