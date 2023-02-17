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Зеленський розповів про страх Путіна через поразку у війні

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Зеленський розповів про страх Путіна через поразку у війні

Фото: Associated Press

Глава держави наголосив, диктатор не зупиниться, якщо Україна зламається.

Український президент Володимир Зеленський каже, що російський диктатор Володимир Путін боїться втратити себе в своїй державі. А саме цим для нього обернеться празка у війні проти України, яку затіяв Кремль.

Таку думку глава держави висловив під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Якщо ми зламаємося, він буде їсти далі інші держави, які були колись в СРСР. Тому абсолютно зрозумілі його кроки. Його програш на полі бою – це його програш всередині держави. От чого він боїться – втратити себе в своїй державі", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зробив потужну заяву під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції. За його словами, агресорка Росія впаде цього року і українській перемозі у війні немає альтернативи: "Росія і Голіаф впадуть цього року. І нам вдасться це завершити, так, як вдалося Давиду".

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Дата публікації
Перегляди
991
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