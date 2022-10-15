Зеленський розповів про відновлення після атак РФ та про ситуацію на звільнених територіях

У деяких містах і районах енергетики ще змушені за графіком обмежувати постачання електрики.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у деяких містах та районах триває робота над відновленням електропостачання після атак з боку російських військ.

Про це він сказав у відеозверненні 15 жовтня.

Президент подякував усім тим, хто оперативно ліквідовує наслідки російських терористичних ударів: енергетикам, працівникам ДСНС, комунальних служб та місцевої влади, будівельникам, працівникам Національної поліції, урядовцям, які координують процес відновлення.

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"Хоча в деяких наших містах і районах енергетики ще змушені за графіком обмежувати постачання електрики для збереження стабільності системи, ми робимо й зробимо все, щоб відновити технічні можливості для постачання", – запевнив Зеленський.

Він також повідомив, що у звільнених районах на Харківщині, Херсонщині та Донеччині (у Лимані, у Святогірську) триває робота над поверненням порядку, соціальних і медичних послуг, енергопостачання, зв'язку й пошти, водопостачання й газу, де це можливо.

"Наприклад, почали повертати газопостачання в Ізюм – перші 500 родин міста вже знову мають в оселях газ. Тільки за вчора підключено до газопостачання понад 3 тисячі будинків в Ізюмському, Купʼянському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області. Тривають роботи й на інших напрямках", – поінформував глава держави.

Нагадаємо, в ніч проти 13 жовтня російські війська атакували дронами-камікадзе інфраструктуру Київщини. Окупанти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури в Макарівській громаді.

Після цього в "Укренерго" закликали жителів регіону ощадливо споживати електроенергію, особливо – від 17:00 до 23:00.

А в Офісі президента попросили ще й жителів Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей заощаджувати електроенергію, аби допомогти країні оговтатися від ранкових обстрілів Київщини.

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