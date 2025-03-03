Зеленський розповів, що буде в разі припинення вогню без гарантій безпеки

У разі припинення вогню у війні Росії проти України без гарантій безпеки для Києва, ворог обов’язково зірве цю домовленість. Від цього не виграють ні Україна, ні США – тільки РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії.

Глава держави описав розвиток подій уразі припинення вогню без гарантій безпеки для України.

"Якщо всі скажуть: "ceasefire", змусять, наприклад, Україну без серйозних гарантій безпеки сказати "ceasefire", уявіть собі, що через тиждень рускіє вб’ють нас, а наші будуть стріляти в їх бік. Абсолютно зрозуміло. І що це буде? Рускіє скажуть, як завжди, як було тоді ще, 10 років тому: "Це українці зірвали". Ми будемо показувати докази, що це вони. Хто від цього переможе? Рускіє. Ну точно не ми, точно не Сполучені Штати, точно не президент Сполучених Штатів і не європейські колеги", – розповів Зеленський.

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Він також пояснив свою думку.

"Тому що вся ідея, що як тільки буде ceasefire, це буде закінчення війни – її недостатньо. І я це говорю як людина з практикою цієї війни, з практикою розмов і домовленостей з Путіним у Франції в Нормандському форматі", – сказав президент.

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Нагадаємо, Зеленський заявив, що найсильніші гарантії безпеки — це сильна українська армія, яка має достатньо чисельний склад, щоб зупиняти агресію Росії.