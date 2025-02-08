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Зеленський розповів, що заважає Україні виробляти ракети до Patriot

Зеленський розповів, що заважає Україні виробляти ракети до Patriot

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Україна має фінансові можливості для виготовлення ракет до Patriot.

Ключова проблема не лише в постачанні Patriot, а й у дефіциті дорогих ракет. Україна готова фінансувати їх виробництво, але для цього потрібні ліцензії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю для Reuters.

"Велика частина — це ППО. І головна, скажімо так, частина цього ППО — це системи Patriot або їх аналоги. І аналогів їх небагато, і вони, якщо чесно, ми не впевнені, що можемо їх отримати в достатній кількості. А у кого це є?. У президента Трампа, у народу США багато цих систем і ліцензій на виробництво. І ми також говорили ще з колишньою адміністрацією — дайте нам всі ці системи, всі боялися дати нам, закрити нам небо", — сказав він.

Зеленський пояснив, що партнери побоюються передавати більше систем ППО через дороге обслуговування та виробництво ракет. Він запропонував передати Україні ліцензії на ракети до Patriot, а фінансування їхнього виробництва взяти на себе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одна з українських компаній налагодила виробництво захисних панцирів для ЗРК Patriot. Раніше компанія виготовляла бронезахист для танків Т-64, Т-72, M1 Abrams, БМП Bradley та готується до інтеграції на Leopard 2. Військові вже отримали понад 300 таких екранів.

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