Зеленський розповів Шольцу про потреби у бронетехніці та ППО: що відомо

Президент розповів, про що говорили з Шольцем.

Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Президент розповів йому про потреби України в бронетехніці та протиповітряній обороні.

Про це повідомили на офіційному каналі президента в Telegram.

“Подякував Німеччині за два з половиною роки лідерства. Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру. Розповів про обстановку на лінії фронту та поточні потреби Сил оборони України, зокрема в бронетехніці й засобах ППО”, — розповів Зеленський.

Принагідно політики обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ, а також співпрацю й подальші контакти в межах “Рамштайну”.

“Висловив співчуття у звʼязку з трагедією в німецькому Золінгені під час фестивалю 23 серпня”, — додав президент.

Нагадаємо, Зеленський назвав два способи змусити Путіна закінчити війну.

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