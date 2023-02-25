Зеленський розповів, скільки населених пунктів України перебувають в окупації

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні російськими військами окуповані 1877 українських населених пунктів.

Про це глава держави сказав під час звернення до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною, 25 лютого.

Зеленський наголосив, що російські загарбники намагаються збільшити кількість окупованих міст і сіл України, а також додати ще мільйони зламаних доль.

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"Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей", – сказав президент у своєму зверненні.

Нагадаємо, що голова української військової розвідки Кирило Буданов запевнив, що є всі шанси для завершення війни влітку 2023 року. Йдеться про повернення усіх окупованих територій і вихід військ на кордони 1991 року.

Водночас очільник ГУР Міноборони не виключив, що вихід військ на кордони 1991 року може не означати закінчення війни, і тоді Україні доведеться постійно оборонятися, як Ізраїлю.

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