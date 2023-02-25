Зеленський розповів, скільки населених пунктів України перебувають в окупації

Президент наголосив, що ворог намагається збільшити кількість окупованих міст і сіл України.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні російськими військами окуповані 1877 українських населених пунктів.
Про це глава держави сказав під час звернення до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною, 25 лютого.
Зеленський наголосив, що російські загарбники намагаються збільшити кількість окупованих міст і сіл України, а також додати ще мільйони зламаних доль.
"Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей", – сказав президент у своєму зверненні.
Нагадаємо, що голова української військової розвідки Кирило Буданов запевнив, що є всі шанси для завершення війни влітку 2023 року. Йдеться про повернення усіх окупованих територій і вихід військ на кордони 1991 року.
Водночас очільник ГУР Міноборони не виключив, що вихід військ на кордони 1991 року може не означати закінчення війни, і тоді Україні доведеться постійно оборонятися, як Ізраїлю.
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