Зеленський розповів, скільки осіб вдалося повернути з полону протягом року

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що днями громадяни були окрилені щастям, бо на рідну землю з полону повернулося 189 українців.

Про це він заявив у новорічному зверненні до нації.

"Бо вони зустрінуть Новий рік удома. Бо ми повертаємо своїх. 1358 людей за цей рік. 3956 українців за цей час. І я називаю не приблизні, а дуже точні цифри, бо кожна з них – це людина, наша людина, дуже важлива людина. І з поверненням кожної ми повертаємо в Україну життя", - заявив глава української держави.

"І як щоразу, коли це стається, плачемо ми всі. Неважливо, розчулена мати, або це дитинка, яка дочекалась татуся, чи Президент України, ми плачемо всі, бо всі ми – люди й зберегли в собі світло. І воно допомагало нам вистояти ці понад тисячу днів. Бути сміливими, коли це так потрібно. Бути сильними, коли це так важливо", - резюмував очільник країни.

Нагадаємо, що на завершення 2024 року відбувся обмін військовополоненими. В результаті якого вдалося повернути в Україну 189 українців.

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