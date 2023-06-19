Зеленський розповів Сунаку про ситуацію на фронті: про що домовилися сторони

Зокрема, політики говорили про розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Великої Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову 19 червня, в якій зокрема говорили про допомогу ЗСУ та саміт НАТО.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Зеленський під час розмови з Сунаком докладно розповів йому про перебіг бойових дій.

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"Співрозмовники обговорили оборонні потреби України, подальшу співпрацю щодо розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї", – йдеться в повідомленні ОП.

Український лідер також подякував британському прем’єру за організацію конференції з відновлення України, яка відбудеться в Лондоні 21-22 червня, та за лідерську роль Британії в консолідації міжнародної підтримки України.

Зеленський та Сунак скоординували позиції напередодні саміту НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі. Президент України наголосив на важливості надання державі конкретних перспектив членства в Альянсі. Сторони також обговорили кроки з реалізації української формули миру та підготовки гарантій безпеки для держави.

Зеленський розповів Сунаку і про нарощування Росією виробництва ракет із використанням західних компонентів. Український лідер наголосив на необхідності посилення санкційного тиску.

Нагадаємо, 14 червня голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником британського прем’єра з питань нацбезпеки Тімоті Барроу, якому розповів про ситуацію на полі бою, про потреби українського війська в техніці, озброєнні та боєприпасах у контексті підготування чергового засідання у форматі "Рамштайн".

Ситуація на фронті

У своєму звернені 18 червня Зеленський зазначив, що завершується дуже важливий "для нас усіх тиждень": для оборони, для кроків уперед – наступальних дій ЗСУ. За словами президента, найбільш жорсткий на фронті напрямок – Таврійський. Зеленський запевнив, що українські військові на фронті "рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідуть вперед".

Саміт НАТО

В очікуванні липневого саміту НАТО генсек Єнс Столтенберг анонсував, що Альянс ухвалить пакет допомоги для України, покликаний привести її& до натівських стандартів протягом кількох років.

Столтенберг також попереджав, що на саміті НАТО не обговорюватиметься питання запрошення України до членства.

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