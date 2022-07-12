Зеленський розповів, чим важливе членство Україні у програмі технологічного співробітництва НАТО

Президент пояснив, що Україна тепер може брати участь у розробці нових стандартів НАТО.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 12 липня.

"Сьогодні хочу відзначити одне рішення, яке виглядає нібито технічним, але за ним багато і символізму, і дуже змістовної політичної роботи. Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Якщо сказати простіше, це – про стандарти Альянсу. Україна тепер не лише впроваджує у себе стандарти НАТО, а може брати участь у розробці нових стандартів", – пояснив президент.

Також читайте В українській розвідці спрогнозували, чи оголосить Путін офіційно війну Україні та відкриту мобілізацію в РФ

"Досвід наших військових, можливості українських інституцій, IT-потенціал нашої країни – все це тепер буде українським внеском у розвиток колективної безпеки в Європі. І коли це відбувається на 139-й день повномасштабної війни, якою Росія планувала знищити нас за тиждень, а українська держава не тільки вистояла, не тільки захищається, а ще й розвивається, і допомагатиме розвитку партнерів", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили 12 липня, що Україну прийняли до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО.

Читайте також: