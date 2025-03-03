Зеленський розповів, як надалі розвиватимуться відносини з Трампом і підтримка України

Він наголосив, що Київ цінує допомогу партнерів і що підтримка України не залежить від окремих політичних моментів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українсько-американське партнерство залишається стабільним.

Про це президент Зеленський сказав в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії.

Він наголосив, що Київ цінує допомогу партнерів і що підтримка України не залежить від окремих політичних моментів.

"Підтримка буде продовжуватися, тому що неуспіх України — це не просто виграш Путіна, а неуспіх Європи та США. Всі ми зацікавлені в тому, щоб не допустити його перемоги", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого під час зустрічі в Білому домі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Трамп після суперечки із Зеленським зробив заяву, що, мовляв, український президент "не готовий до миру".