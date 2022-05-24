Шмигаль розповів, як Україна допоможе Європі відмовитися від російського вугілля та зменшити споживання газу

Шмигаль розповів, як Україна допоможе Європі відмовитися від російського вугілля та зменшити споживання газу

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що завдяки тому, що держава стала частиною енергетичного союзу ЄС, вона зможе експортувати туди стільки електроенергії, скільки допоможе Європі відмовитися від споживання російського вугілля та зменшити споживання газу.

В середині березня Україна достроково приєдналася до європейської енергомережі ENTSO-E, нагадав глава держави.

Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду 24 травня.

"Планувалося, що це можливо не раніше 2023 року, але злагоджена робота енергетиків, органів державної влади, дипломатів – і ми вже частина енергетичного Євросоюзу", – сказав прем'єр.

Він повідомив, що Україна вже експортує свою електроенергію до Європи. Наприклад, у квітні експорт електроенергії до Польщі зріс на 35%, порівняно з довоєнним січнем.

"До кінця року ми плануємо розширити можливості українських енергетичних компаній і зможемо експортувати в ЄС близько 800 МВт електроенергії на добу. Це допоможе Європі відмовитися від споживання російського вугілля та зменшити споживання російського газу", – запевнив Шмигаль.

Нагадаємо, 13 травня прем’єр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує досягти повної енергетичної незалежності, аби самотужки на 100% забезпечувати власні потреби. Перш за все, йдеться про суттєве збільшення власного видобутку газу.

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