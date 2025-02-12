Зеленський розповів, як його хотіли вбити: були постріли, деякі люди з офісу загинули

Зеленський поділився емоціями та переживаннями після того, як у Офісі президента пролунали постріли.

Президент України Володимир Зеленський у деталях розповів про замах на своє життя на початку повномасштабної війни! Лунали постріли і деякі люди з Офісу президента загинули.

Про спроби вбити українського президента, а також про ультиматум Росії розповіла в ексклюзиві TSN.ua Вікторія Гнатюк.

Зеленський розповів про ультиматум Кремля на початку війни

Коли частина Київщини була окупована й росіяни наближалися до самої столиці – Банковій поставили ультиматум, про це заявив президент Зеленський у новому інтерв’ю для The Guardian. Глава держави зазначив, умови, які висунула Росія прийняти було неможливо. Разом із тим він розповів, як до нього підсилали людей, що вмовляли його виїхати з України.

Замах на Зеленського: подробиці від президента

Ну, а щоб підсилити тиск, Зеленського намагалися вбити. Він зізнався, що постріли були настільки близько, що деякі люди з Офісу президента загинули.

Це далеко не перший замах

Але це далеко не єдина спроба вбивства українського президента. Ще 2023 року в СБУ заявили, що Кремль відправив до України цілу мережу ФСБ, яка хотіла ліквідувати президента України Володимира Зеленського, керівника розвідки Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка. До ворожої мережі входило 5 агентів російської спецслужби.

В результаті операції було затримано двох полковників Управління державної охорони України, які безпосередньо могли знати багато деталей про пересування Зеленського. На роль виконавця вони шукали військових, наближених до охорони президента, які могли б взяти главу держави в заручники, а потім його вбити.

Відомо, що організацією теракту керували співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації ФСБ ⁠Максим Мішустін, ⁠Дмитро Перлін та ⁠Олексій Корнєв. Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором "кротів", які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії.

До того часу ними "опікувався" його колега Олексій Корнєв. Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів. Усім затриманим грозить довічне.

До зриву операції, саме на цей замах окупанти ставили великі ставки. І саме у такий спосіб сподівалися виграти війну, але вони виходять із помилкового твердження про те, що ключовою фігурою для українців є президент, хоч би ким він був, а не сама по собі держава, про це зокрема заявляв український політолог Володимир Фесенко.

Що було б, якби Зеленського вбили

Та якби росіянам таки вдалося вбити Зеленського, згідно із законом, главою держави було б тимчасово призначено речника Верховної Ради, посаду якого обіймає Руслан Стефанчук. Але, на думку експерта, він не має авторитету Зеленського, тому в країні почалися б процеси дестабілізації. На що власне і розраховувала РФ.

Загалом Зеленський вже пережив більш ніж з десяток замахів на своє життя. З відомого на загал один з останніх небезпечних інцидентів трапився в Одесі в березні 2024 року під час візиту Зеленського в місто.

Тоді російська ракета поцілила за 500 метрів від кортежу президента, коли глава держави прямував на зустріч з грецькою делегацією. Був там і прем’єр Греції - на секундочку країни НАТО. А 18 березня мережу розірвала й інша новина! Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил РФ готувало новий замах на Зеленського. Для цього російська розвідка завербувала громадянина Польща Павела К., який збирав інформацію про аеропорт у місті Ряшев. Саме звідти Зеленський літає на міжнародні зустрічі по всьому світу.

Як на повідомлення про замах реагує сам Зеленський

ТЕКСТ: Раніше у Зеленського запитували, як йому вдається триматися, коли вся російська силова машина працює, в тому числі й на його знищення. Президент тоді віджартувався. Каже, йому доповідали про таку кількість замахів, що реагувати на них уже немає часу.

Повідомлення від Вашингтона та безпека Банкової

Та в умовах воєнного часу Офіс президента на Банковій перетворився на фортецю. Усі шпарини там взяли під охорону, а вікна заставили імпровізованими барикадами. На входах і на виходах були встановлені такі собі маленькі блокпости.

Один із помічників Зеленського розповів, що протягом перших кількох тижнів війни на нього було скоєно щонайменше з десяток замахів. Відомо також, що у серпні 2023-го в СБУ заявили, що попередили змову з метою ліквідації Зеленського шляхом авіаудару по південному мосту Миколаєва під час однієї з поїздок президента на Південь.

Тоді ж на це відреагували і в американському Держдепі. Там підтвердили, що Вашингтон постійно фіксує шпигунську діяльність РФ з метою знищення політичного керівництва України і в США не проти, щоб Київ знищував людей, які за це відповідають. Намагались вбити Зеленського і до його президентства. Про це свого часу розповів колишній український розвідник Валерій Кур. За його словами, на Зеленського вже було скоєно замахів не менше, ніж на славнозвісного кубинського лідера Кастро.

Вперше вбити ще майбутнього президента хотів путінський намісник Чечні Рамзан Кадиров за жарт про нього. Ще одна команда вбити Зеленського надійшла з Росії, коли той заявив, що не поступиться інтересами України, не піде на поводку у Кремля і не буде виконувати Мінські угоди так, як їх тлумачать у Москві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що начальник Управління Державної охорони України Олексій Морозов повідомив, що на цей час немає підтверджених даних про підготовку замаху на президента Володимира Зеленського. Однак, Управління Державної охорони вчасно попереджає загрози для президента.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗПОВІВ, ЯК ЙОГО ХОТІЛИ ВБИТИ: БУЛИ ПОСТРІЛИ, ДЕЯКІ ЛЮДИ З ОФІСУ ЗАГИНУЛИ!

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