Зеленський розповів, яких рішень очікує від Саміту миру в Швейцарії

На Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня, Україна планує зосередитись на трьох питаннях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "Власть".

"Ми з вами маємо чітко розуміти, чого ми хочемо досягти від цього саміту. Це три пункти із десяти, які ми виносимо на цей саміт. Там 10 пунктів не тому, що нам подобається цифра 10. Були кризи, і вони є у нас на території через те, що Росія все це до нас принесла. Ми виносимо три пункти, які об'єднують усі країни. Багато країн, які балансують між Росією та Україною, кажуть, що є складні речі, які без Росії не наважуються. Ми відсунули те, що може роз'єднувати країни, і взяли лише три пункти для першого саміту", - сказав президент.

Зеленський озвучив ці три пункти:

Пункт перший – ядерна енергетична безпека

Пункт другий – продовольча безпека

Третій пункт – обмін усіх на всіх та повернення дітей, яких Росія силою вивезла на свою територію

"Цей саміт ми назвали інавгураційним, але ми хочемо не просто привітатись, але мати хоча б три пункти, щоб хоч якось рухатися вперед", - зазначив президент України.

Що відомо про Саміт миру

Конференція, яку українська влада називає Глобальним самітом миру, відбудеться 15–16 червня. Очікується, що від 80 до 100 країн візьмуть участь у зустрічі курорті Бурґеншток, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

У Росії, яку не запросили на саміт, заявляли, що переговори про мир в Україні, заплановані в червні у Швейцарії, не матимуть сенсу без участі Росії. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що будь-які дії щодо України, які "ігнорують позицію Росії, відірвані від реальності".

Наразі відомо, що понад 50 країн підтвердили свою участь у червневому саміті у Швейцарії, який має на меті знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні.

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