Зеленський розповів, з чого почалася і чим завершується деградація Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деградація Росії почалася ще із захоплення нею Криму і терору проти кримськотатарського народу.

А влаштований Росією масований терор після 24 лютого став логічним завершенням цієї деградації.

Про це глава держави сказав під час відкриття другого саміту Кримської платформи 23 серпня у Києві.

"Деградація Росії почалась із захоплення Криму, з терору проти кримськотатарського народу – корінного народу Криму, з репресій за релігійною ознакою, які стали чи не найбільш масштабними релігійними гоніннями в Європі у 21 столітті проти кримської мусульманської громади", – сказав президент.

Він уточнив, що були вигнання усіх людей, хто говорив, що Крим – це Україна, не боявся захищати українську культуру, свободу на півострові. Вбивства і катування – "ми все це бачили".

Це все російські окупанти робили і продовжують робити в Криму від перших тижнів після захопленняпівострова, додав Зеленський.

"Масований терор після 24 лютого став логічним завершенням цієї деградації держави, яку ще не так давно запрошували за стіл з "Великою сімкою", і яка тепер змагається за першість з найбільш жорстокими режимами минулого, що відповідальні за геноцид, загарбницькі дії і депортації", – сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський попередив росіян про потужну відповідь у разі атак на міста України до Дня Незалежності.

Україна таємно проводить другий саміт "Кримської платформи"

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