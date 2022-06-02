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Зеленський розповів, задля чого Росія сьогодні мобілізувала усі свої сили

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Зеленський розповів, задля чого Росія сьогодні мобілізувала усі свої сили

Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні Росія мобілізувала усі свої сили, щоб зірвати європейський рух України та сказав, що треба робити в такому разі.

На думку Зеленського, в цьому контексті важливо задіяти відповідні публічні дискусії і заклики.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 2 червня.

"Маємо розуміти, що Росія зараз мобілізувала усі свої сили, щоб зірвати європейський рух України. І кожен інструмент, особливо публічні дискусії і заклики, мають бути задіяні на повну", – заявив президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 2 червня

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 2 червня

Нагадаємо, 2 червня голова МЗС Німеччини Анналена Бербок сказала, що статус країни-кандидата на вступ до ЄС Україна отримає до кінця червня цього року.

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