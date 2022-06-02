Зеленський розповів, задля чого Росія сьогодні мобілізувала усі свої сили

Зеленський розповів, задля чого Росія сьогодні мобілізувала усі свої сили

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні Росія мобілізувала усі свої сили, щоб зірвати європейський рух України та сказав, що треба робити в такому разі.

На думку Зеленського, в цьому контексті важливо задіяти відповідні публічні дискусії і заклики.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 2 червня.

"Маємо розуміти, що Росія зараз мобілізувала усі свої сили, щоб зірвати європейський рух України. І кожен інструмент, особливо публічні дискусії і заклики, мають бути задіяні на повну", – заявив президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 2 червня

Нагадаємо, 2 червня голова МЗС Німеччини Анналена Бербок сказала, що статус країни-кандидата на вступ до ЄС Україна отримає до кінця червня цього року.

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