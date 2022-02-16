Зеленський розширив санкції проти Шарія, Гужви та поплічників окупантів

Зеленський розширив санкції проти Шарія, Гужви та поплічників окупантів

Крім основних доменів "Шарій.Нет" і "Страна.UA", блокується також доступ до вебресурсів та сервісів, аналогічних за змістом.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом 16 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про внесення змін до персональних спеці економічних та інших обмежувальних заходів.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

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Згідно з текстом рішення, РНБО внесла зміни до пакетів санкцій щодо Анатолія Шарія, Ольги Шарій, Алли Бондаренко та ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет".

Змінено санкції щодо Ігоря Гужви, який, як вважається, контролює сайт "Страна.UA", Ганни Солнцевої та Любові Лукашиної.

Окрім основних доменів "Шарій.Нет і "Страна.UA", заблокують доступ і до вебресурсів та сервісів, ідентичних за змістом.

Також змінено пакети санкцій щодо заступника "генерального прокурора" "ЛНР" Вадима Лященка та трьох членів "територіальних виборчих комісій", створених окупаційною адміністрацією в Криму. Ці члени – Наталія Коваленко (Бабенко), Олександра Осетрова та Юлія Рибакова.

Рішення РНБО також вносить зміни до пакету санкцій щодо зареєстрованої в США авіакомпанії ALPHA BRAVO AVIATION LLC, на яку було переоформлено один із літаків, що раніше здійснювали польоти за маршрутом Київ-Москва.

Нагадаємо, що відповідні санкції було введено в дію ще 21 серпня 2021 року.

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