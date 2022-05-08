Зеленський разом з Трюдо взяли участь у відеоконференції лідерів держав G7: промова президента

ТСН.ua зібрав головні тези виступу Володимира Зеленського на зустрічі лідерів держав "Великої сімки".

Президент Володимир Зеленський разом з прем’єром Канади Джастіном Трюдо після двосторонніх перемовин у Києві взяли участь у відеоконференції лідерів країн "Групи семи".

Про це інформує Офіс президента.

"Ми зустрічаємось в цей день в такому форматі, щоб визначити, що треба зробити для зупинки війни Росії проти України.

Сьогодні, 8 травня, ключовий день пам’яті про усіх жертв Другої світової війни, про крихкість миру і неприпустимість будь-яких людиноненависницьких режимів. Але те, що для інших сьогодні – пам’ять, для нашого народу щодня, на жаль – це просто новини.

Тільки вчора в селищі Білогорівка Луганської області російською бомбою були вбиті 60 людей. Мирних людей. Вони ховалися від обстрілів в будівлі звичайної школи, по якій був нанесений російський авіудар.

Робити таке – це наслідувати саме тому злу, яке несли Європі нацисти. Ракетні удари по Одесі та іншим нашим містам – це наслідування тому, як нацисти намагалися бомбардувати і бомбардуванням знищити міста Європи.

Депортація в Росію більше 500 тисяч українців і так звані "фільтраційні табори", які російські війська створили на окупованій території України, – це наслідування депортаціям і концентраційним таборам, які нацисти робили в Європі.

Щодня наші люди бачать і гинуть від того, що повинно було залишитись у далекому минулому. Що точно не мало повернутись в Європу через 77 років. Але, на жаль, я констатую: це повернулося. А тому повернулась і солідарність усього вільного світу", – зазначив у своїй промові Зеленський.

Водночас глава держави звернув увагу, що повернулась і солідарність усього вільного світу. Тому повернулися і такі історичні поняття, як "ленд-ліз" і "План Маршалла".

Зеленський на зустрічі G7 взапропонував конкретні інструменти, необхідні зараз Україні.

Перше — нові кроки в оборонній підтримці України

Зокрема, президент України попросив надати ракетні системи М142 HIMARS і М270 MLRS та інші озброєння, які Україна запитувала у країн "Великої сімки".

Зеленський переконаний, що "саме на полі бою вирішується доля свободи у Європі".

Друге – нові санкції проти Росії

"Україна завжди буде вдячною вам за безпрецедентні санкції в інтересах миру. Але війна все ще продовжується. Отже спеціальна міжнародна група експертів під головуванням Майкла Макфола і Андрія Єрмака розробила План дій щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Потрібно – я дуже прошу вас – реалізувати ці санкції і хоча б дати свій зворотній аналіз.

Жодних експортно-імпортних операцій з Росією! Поки Росія витрачає зароблені гроші на руйнування свободи в Україні і в усій Європі. Демократичний світ має бути принциповим у захисті самого себе.

Маємо шукати, як вплинути на тих політиків і ті компанії, які допомагають Росії обійти санкції. Наприклад, ми транспортуємо нафту в Угорщину по нашому трубопроводу. А політики цієї країни не тільки блокують постачання нам пального по своїй території, але й намагаються гальмувати кожен санкційний крок проти Росії, зокрема і нафтове ембарго. Вільний світ повинен не дозволяти маніпулювати собою.

Також усі російські посадовці, співробітники силових органів і – що важливо – особливо судді, які працюють на тиранію, мають бути в санкційних списках. Їх поки що там немає.

Кожен російський воєнний злочинець має бути притягнутий до відповідальності і засуджений завдяки міжнародній співпраці.

Потрібні й візові обмеження для громадян Росії, щоб вони не використовували вільний світ для розваг і покупок. Кожен має боротись проти тиранії, а не прилаштовуватись до неї", – сказав він.

Третє – фінансова підтримка для України

"Масштаб російської загрози у Європі зараз такий, що повернення таких понять, як "ленд-ліз" і "План Маршалла", виглядає цілком природним", – повідомив Зеленський.

За словами президента, Україна потребує щомісячно підтримки на рівні від 5 до 7 мільярдів доларів. Коли війна завершиться, потрібно буде відновлювати зруйноване Росією на більш ніж 600 мільярдів доларів США.

"Це дуже багато для нашої держави. Це неможливо для України. Але посильно – для вас. І це не просто витрати – для вас. Фінансова допомога Україні і допомога з післявоєнною відбудовою – це недопущення значно більших втрат вільного світу у майбутньому.

Росія хоче піти далі в Європу, і всі потенційні агресори світу, які також хочуть зруйнувати життя сусідів, дивляться – дивляться саме зараз чи вдасться Росії та чи зможуть вони повторити.

Маємо так організувати роботу по відбудові України після війни, щоб можна було застосувати найкращий досвід демократичних країн і зробити це з максимальною ефективністю", – пояснив Зеленський.

Зокрема, президент подякував Європейському Союзу і Великій Британії за рішення скасувати мита і квоти у торгівлі з Україною і закликав інші країни G7 приєднатися до цього рішення.

Четверте – приєднатися до повоєнного відновлення України

Він запропонував використовувати формат шефства над конкретними містами, містечками, регіонами та галузями, які постраждали від російського вторгнення

Наприклад, вже запропоновано Великій Британії взяти шефство над відновленням деокупованої Київської області.

"І саме сьогодні – враховуючи головування Німеччини в Групі семи – я пропоную застосувати також і той формат співпраці, який показав свою ефективність при обʼєднанні Німецької держави.

Коли чітко закріплено – хто залучений до відновлення й реінтеграції до нормального життя кожного регіону, кожного міста, кожної громади – це гарантує ефективність", – переконаний Зеленський.

За його словами, така співпраця посилить економічні і технологічні звʼязки в Європі і буде вигідною не тільки Україні, але й іншим державам, регіонам і компаніям.

П'яте – гарантувати стабільність на глобальному продовольчому ринку

"Скільки ще мільйонів життів будуть зруйновані в десятках країн Африки і Азії внаслідок дефіциту продовольства і політичного хаосу, який прийде услід за зростанням цін на їжу?

Потрібен дієвий інструмент для продовольчої безпеки світу. І ми пропонуємо його створити.

Якщо у нас буде Організація країн-експортерів зерна, які поважають міжнародне право, цінують демократію і прагнуть захищати права людини, зокрема і право на життя та гарантований добробут, – ми зможемо дати стабільність постачанню продовольства і отримати історичну перемогу над голодом. Усі деталі цієї пропозиції Україна готова представити на відповідному робочому рівні", – каже глава держави.

Також Володимир Зеленський повідомив, що лідери держав G7 погодили спеціальну декларацію саміту, у якій було зафіксовано історичну солідарність країн-учасниць і готовність працювати разом, доки не буде відновлено безпеку й дотримання міжнародного права для України.

Гарантії безпеки

На завершення Володимир Зеленський запропонував країнам "Великої сімки" – найбільшим демократіям світу – стати гарантами безпеки для України.

"Бо саме це гарантує безпеку для усього центру і сходу Європи. А отже, гарантує впевненість ваших народів у тому, що свобода завжди перемагає", – підсумував він.

Позиція Трюдо

Своєю чергою прем’єр-міністр Канади запевнив, що його країна продовжить не лише надавати допомогу Україні, а й консолідувати зусилля міжнародних партнерів, зокрема щодо санкцій.

"У цю річницю перемоги у війні в Європі ми стоїмо пліч-о-пліч і боронимо свободу, незалежність та міжнародне право. Будемо продовжувати накладати суворі санкції, зменшувати залежність від енергоресурсів із Росії та будемо боротися з дезінформацією, що йде з РФ. Ми будемо також поруч, щоб подолати всі виклики, які створює Путін, зокрема продовольчу небезпеку", – наголосив Трюдо.