Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюсі - віцепрем'єрка Стефанішина

Президент України Володимир Зеленський ще остаточно не вирішив, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться вже наступного тижня.

Про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Європейській правді.

Вона наголосила, що поки немає розуміння того, які саме документи можуть ухвалити країни НАТО на саміті. А тому український лідер ще остаточно не вирішив, чи поїде до Вільнюса.

"Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав у Туреччину вести відповідні перемовини. І його роль, я думаю, буде визначальна і у рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Це дуже важливо. Тому що ми думаємо не тільки за себе, а і за друзів, скажімо так. І тривають перемовини, які веде Єрмак по гарантіям безпеки. Триває робота по фінальним документам. Ніяких рішень ще не ухвалено", — сказала вона.

Раніше Столтенберг заявив, що Зеленський буде на саміті НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, має відбутися саміт НАТО 2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу.

У Зеленського вважають, що під час цієї зустрічі вони можуть ухвалити декларацію щодо гарантій безпеки для України, укладену Києвом та тими країнами, які хочуть надалі такі гарантії надавати.

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