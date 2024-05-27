Зеленський шокував даними, скільки КАБів Росія скидає на місяць: як їм протидіяти

Якби Україна мала більше систем Patriot, російські літаки не змогли б підлітати настільки близько, щоб застосовувати авіабомби.

Для атак по Україні Росія використовує понад 3000 керованих авіабомб на місяць. Для боротьби з такими ударами Україні потрібно хоча б сім додаткових систем Patriot.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресконференції 27 травня.

"Найголовніша проблема, яка сьогодні є: Росія застосовує більше 3000 КАБів просто по людях на місяць. Ми вважаємо, що в наступному місяці буде 3,5 тисячі. В цьому місяці – 3200. Просто на голову людям прилітають тисячі авіабомб. Ніхто з будь-якою зброєю в руках, з будь-якою підготовкою, який би в нього захист не був, не спроможний витримати", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що в України немає достатньої кількості ракет ППО, щоб зупинити 3000 таких авіабомб на місяць.

"Такої кількості ракет просто не існує, їх немає. Як можна боротись? Ми просимо світ допомогти Україні хоча б з додатковими сімома системами Patriot. Сім систем хоча б. Тому що нам тільки для Харківського напрямку потрібно хоча б дві системи", – повідомив президент.

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Він пояснив, що завдяки наявності в України більшої кількості систем Patriot російські літаки не змогли б підлітати настільки близько, аби застосовувати ці авіабомби просто по цивільному населенню, а також по військових.

"Я не говорю про десятки систем для того, щоби закрити повністю небо над Україною. Я говорю про те, щоб хоча би не надавати можливість Росії використовувати тисячі авіабомб", – додав глава держави.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що від початку 2024 року росіяни скинули по території України майже 10 тис. КАБів.

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