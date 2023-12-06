Зеленський скасував свій виступ у Сенаті США – Умєров назвав причину

Президент України Володимир Зеленський скасував свій виступ на запланованому секретному брифінгу у Сенаті США, через те, що в Україні війна і ситуація постійно змінюється.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Fox News.

"Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу", - сказав міністр оборони.

Нагадаємо, Зеленський в останній момент скасував свою участь в закртитому онлайн-брифінг для сенаторів США.

Також Зеленський не з’явився за допомогою онлайн-зв'язку на брифінгу в Палаті представників щодо України.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський планував виступити перед сенаторами США на закритому брифінгу і розповісти про перебіг війни перед ключовим голосуванням щодо військової допомоги.

На 6 грудня Сенат США призначив голосування щодо пакета підтримки Україні на суму понад 61 мільярд доларів.

Наразі у США з візитом перебувають голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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