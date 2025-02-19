Зеленський скасував свій візит до Саудівської Аравії: Reuters назвало причину

Президент України заявив, що його не запрошували на зустріч російської та американської делегації у Саудівській Аравії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив перенести свій візит до Саудівської Аравії, щоб не надавати "легітимності переговорам США та Росії", які відбулися 18 лютого в Ер-Ріяді.

Про це інформує Reuters.

"Україна не хотіла, щоб те, що відбулося в Ер-Ріяді, виглядало легітимним", – заявило джерело агентства.

Крім того, перенесення візиту підтвердив сам Володимир Зеленський під час брифінгу в Туреччині. Він заявив, що відвідає країну 10 березня.

Також президент України заявив, що його не запрошували на зустріч російської та американської делегації у Саудівській Аравії. Водночас Вашингтон та Москва після переговорів заявили, що продовжать докладати зусиль для припинення російської агресії проти України.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональда Трамп заявив, що може до кінця лютого провести особисту зустріч з російським диктатором Путіним.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп оцінив переговори делегацій США та Росії, що відбулися 18 лютого у Саудівській Аравії.

Читайте також: