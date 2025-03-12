Зеленський сказав, чи готова Україна до підписання рамкової угоди зі США про рідкісноземельні метали

Україна готова до підписання рамкової угоди зі США про рідкісноземельні метали. На думку Володимира Зеленського, країни могли зробити це раніше.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Україна готова до підписання рамкової угоди. Як перший крок. Ми завжди про це говорили. Чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Нема про що говорити. Ніяких секретів за лаштунками немає. Ми готові", - наголосив головнокомандувач.

Раніше йшлося про те, що у Саудівській Аравії обговорили питання припинення вогню на 30 днів. Щодо санкцій або інших кроків тиску на РФ, це буде залежати від американської сторони і стане зрозумілим після їхнього діалогу з росіянами.

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