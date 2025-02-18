Зеленський сказав, чи можна закінчити війну в Україні збройним шляхом

Також Зеленський обурився, що на перемовинах між США та РФ не піднімається тема повернення українських полонених.

Президент Володимир Зеленський заявив, що перехід від зброї до дипломатії повинен привести до справедливого миру.

Про це глава держави сказав в Анкарі під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Мені здається, на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна із сторін. Росія цього хотіла і не змогла, а в Україну не вірили, але вона це довела. І відстояла свою незалежність дуже високою ціною – життям своїх воїнів, своїх людей. І це говорить про те, що перехід до дипломатії... Це говорить про те, що перехід до дипломатії повинен бути, але він привести до справедливого миру", – каже Зеленський.

Президент України обурився, що на перемовинах між США та РФ не піднімається тема повернення українських полонених.

"Я хотів щоби ви звернули увагу: жодні гравці, які сьогодні говорять про перемовини..., ніхто не говорить про повернення полонених", – каже глава держави.

За його словами, якщо у диктатора Володимира Путіна є добра воля завершити цю війну, то передусім він має повернути усіх полонених.

"Якщо дійсно є добра воля закінчити цю війну, а я не вірю, що Путін цього хоче, але якщо є добра воля, то точно йде обмін полоненими передусім. Для чого говорити ці зайві слова, що люди не повинні помирати? Коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні", – сказав Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський наголошує на важливості гарантій безпеки, щоб російська агресія не повторилася знову.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не збирається погоджуватися ні на які ультиматуми Росії.

Також він назвав країни, які мають бути залучені до мирних переговорів.

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