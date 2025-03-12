Зеленський сказав, чи обговорювалися зі США санкції проти РФ, якщо вона порушить перемир'я

У Саудівській Аравії обговорили питання припинення вогню на 30 днів. Щодо санкцій або інших кроків тиску на РФ, це буде залежати від американської сторони і стане зрозумілим після їхнього діалогу з росіянами.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Мені так здається, якщо я правильно розумію, кроки мир через силу. Якщо я правильно це розумію, то буде саме так. Якщо росіяни продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, то я думаю, будуть відповідні рішення, а якщо вони не готові - ми дуже сподіваємося, що американська сторона продемонструє саме те, про що вона говорила", - сказав головнокомандувач.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський схвально відгукнувся про результати зустрічі з делегацією США в Саудівській Аравії 11 березня.

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