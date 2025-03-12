Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський сказав, чи обговорювалися зі США санкції проти РФ, якщо вона порушить перемир'я

Дата публікації
Перегляди
978
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Зеленський сказав, чи обговорювалися зі США санкції проти РФ, якщо вона порушить перемир'я

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Про конкретику говорити зарано.

У Саудівській Аравії обговорили питання припинення вогню на 30 днів. Щодо санкцій або інших кроків тиску на РФ, це буде залежати від американської сторони і стане зрозумілим після їхнього діалогу з росіянами.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Мені так здається, якщо я правильно розумію, кроки мир через силу. Якщо я правильно це розумію, то буде саме так. Якщо росіяни продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, то я думаю, будуть відповідні рішення, а якщо вони не готові - ми дуже сподіваємося, що американська сторона продемонструє саме те, про що вона говорила", - сказав головнокомандувач.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський схвально відгукнувся про результати зустрічі з делегацією США в Саудівській Аравії 11 березня.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація