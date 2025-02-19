Зеленський сказав, чи потрібні Україні гарантії безпеки від Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати гарантії безпеки цього року, але не хоче жодних таких гарантій від Росії.

Про це глава держави сказав на пресконференції в Києві 19 лютого.

Зеленський зазначив, що Україна перебуває в такій ситуації, "коли у нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас". Він сказав, що ніхто не проситиме "будувати щось таке нове, глобальне, космічне".

За словами президента, Україна хоче отримати гарантії безпеки 2025 року, бо прагне закінчити війну цього року.

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"Я хочу вам сказати, що гарантії безпеки – не можна ось так говорити, що треба щось і рускім дати, піти назустріч. Так а ми не хочемо від рускіх гарантій безпеки. Ми ще до умов рускіх не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що рускі повинні", – висловився Зеленський.

Він акцентував, що гарантії безпеки України залежать винятково від партнерів з НАТО.

"Ми сказали, що наша мільйонна армія, фінансування цієї армії, зброя для цієї армії, ППО, тотальна ППО, захист, який є не у рускіх, не в європейців. Який є виключно у президента Трампа. Захист ППО – це виключно від них. І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні якийсь термін стояти в наших містах, на наших кордонах", – розповів президент.

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Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що Україна виступає за встановлення миру, який ґрунтується на наданні їй гарантій безпеки. Гарантами безпеки мають бути США, ЄС і Туреччина.