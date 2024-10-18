Зеленський сказав, чим важливе запрошення до НАТО і коли буде кінець війни

Кінець війни настане, коли Путін опиниться в ізоляції, і партнери підштовхуватимуть його до дипломатії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що запрошення України до НАТО зміцнило б дипломатичні шляхи держави до закінчення війни.

Про це президент сказав в інтерв'ю Financial Times.

За словами Зеленського, запрошення держави до НАТО зміцнює українські дипломатичні шляхи до закінчення війни.

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"Ми не можемо бути дуже сильними, не маючи запрошення (до НАТО – ред.). Ця війна закінчиться, коли Путін опиниться в ізоляції і буде підштовхуватися іншими партнерами до дипломатії", – наголосив президент.

Він також зазначив, що запрошення до Альянсу підійме моральний дух українського народу і військових.

"Запрошення означає ще один крок до НАТО, а це означає, що їхні діти не будуть помирати. Ніколи, тому що ми будемо членом НАТО. Якщо ми не отримаємо запрошення до НАТО, моральний дух буде падати", – зауважив Зеленський.

До слова, напередодні Зеленський заявив, що було б неправильно політично залишити Україну поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО. Зауважимо, запрошення держави до блоку містяться в одному з пунктів Плану перемоги України.

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