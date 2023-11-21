Зеленський сказав, коли до України повернуться більшість біженців

Президент України Володимир Зеленський вважає, що більшість громадян повернуться додому з закордону, якщо сім-вісім найбільших міст будуть надійно захищені комплексами ППО.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю The Sun.

Зеленський назвав умову повернення українських біженців

"Якщо сім-вісім найбільших міст та їхні регіони в Україні матимуть повну та комплексну ППО, ми повернемо більшість наших людей з різних країн, ми повернемо їх до України", – сказав президент.

Він додав, що якщо державі вдасться повернути українців з закордону, вони працюватимуть і сплачуватимуть податки, які допоможуть закрити "основний розрив" у держбюджеті. Тоді державі не доведеться просити фінансову допомогу у США та партнерів з Європи у такій кількості, як зараз.

"Допоможіть Україні з ППО – і найближчим часом ви не почуєте від міжнародних партнерів повідомлень про те, що вони не можуть надати Україні такої великої фінансової допомоги. Вона нам буде не потрібна. Ми впораємося з цим самі", – наголосив Зеленський.

До слова, напередодні Зеленський заявив, що народ України продовжує боротися проти російської агресії, але "завершиться все не так швидко, як нам би хотілося".

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