Зеленський сказав, що буде в разі порушення Росією можливого припинення вогню

Припинення ударів по енергетиці буде можливе за умови посередництва США.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна та Росія за посередництва американської сторони зможуть домовитися й припинити атаки по енергетичній інфраструктурі. Але в разі порушення режиму тиші з боку РФ, Україна буде готова відповісти.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції ввечері вівторка, 18 березня.

"Не може бути так, що Росія буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати. Ми будемо відповідати. Але дві сторони – українська та російська – можуть не бити по енергетиці. Наша сторона буде це підтримувати. Це була частина нашої пропозиції щодо неба та моря", – сказав президент.

Він додав, що припинення ударів по енергетиці буде можливе за умови посередництва США, якщо вони погодяться бути гарантами контролю виконання режиму тиші.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна підтримує ініціативу щодо припинення ударів по енергосистемі, але необхідно дізнатись деталі угоди.

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