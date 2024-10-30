Зеленський сказав, що буде з українцями, які виїхали за кордон через війну

Глава держави закликав українців, які перебувають за кордоном, повертатися та допомагати.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що держава не тиснутиме на громадян, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни, задля їхнього повернення.

Про це глава держави сказав у інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

Зеленський зазначив, що Україна потребує повернення біженців та їхньої допомоги. Водночас сказав: "Ми не можемо тиснути, спонукати людей до повернення".

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"Я можу дуже голосно закликати наших українців, які перебувають за кордоном, приїжджати й допомагати, працювати в оборонній промисловості, допомагати нашим солдатам, платити податки, підтримувати Україну", – висловився президент.

Він додав, що у всіх українців складалися різні ситуації. Багато громадян мали серйозні причини для виїзду за кордон. Йдеться, зокрема, про пенсіонерів, дітей, сімей загиблих військових та інших.

Нагадаємо, у серпні Зеленський анонсував створення в Україні "міністерства української єдності". Потім анонсоване відомство почали називати "міністерством повернення українців".

Як пояснював прем’єр-міністр Денис Шмигаль, метою створення "міністерства повернення українців" є заохочення людей повертатися додому.

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