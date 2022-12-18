Зеленський сказав, що готовий вийти на ринг із Путіним – експерт пояснив, що означає ця заява

Володимир Зеленський продемонстрував, що не боїться Путіна, який ховається по бункерах.

Своєю заявою про готовність вийти на на ринг із Володимиром Путіним, президент України Володимир Зеленський фактично принизив очільника Кремля.

Про це у коментарі 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

Так, за його словами, Зеленський красиво принизив Путіна.

"Фактично Зеленський принизив Путіна такою публічною заявою. Путін ж довго кічився, що він такий-сякий борець та самбіст. А як він сприймав Зеленського? Як клоуна. І тут Зеленський пропонує вийти і розібратися, щоб Путін відповів за свої слова", - пояснив Шейтельман.

На його думку, це спрацювало на російських еліт. Хоч публічно вони нічого не заявляли, але позитивно оцінили заяву президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг з Володимиром Путіним як справжній чоловік. Під час розмови з журналістом український лідер заявив, що справжній чоловік вирішує все без посередників, а не посилає когось і пояснив, що будь-коли готовий вийти на ринг із Путіним.

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