"Це потенціал для шантажу": Зеленський пояснив, навіщо Росія скупчує війська на кордоні з Україною

"Це потенціал для шантажу": Зеленський пояснив, навіщо Росія скупчує війська на кордоні з Україною

Зеленський нагадав, що Німеччина завадила Україні у постачанні оборонних інструментів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що скупчені на кордоні російські війська використовуються передусім для шантажу проти західних держав. Якщо кількість військ зростатиме, це можна назвати підготовкою до розширення агресії проти нашої держави.

Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Це потенціал для шантажу. Причому передусім проти західних держав. Але якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким, що можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти нашої держави та, можливо, регіону в цілому. Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв. Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що Німеччина нещодавно завадила Україні у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами.

"Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх", - сказав президент.

Нагадаємо, що після заяви міністра оборони України Олексія Резнікова щодо блокування Німеччиною продажу зброї нашій країні через НАТО стало відомо, що проти постачання зброї виступила особисто колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель.

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