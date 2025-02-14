Зеленський сказав, якою буде його зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним лише тоді, коли господар Кремля буде готовий підписати угоду про завершення війни.

Про це він сказав у п’ятницю, 14 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки.

Водночас український лідер заявив, що, окрім президента держави-агресорки, він не має наміру зустрічатися з жодним представником Росії.

“Я буду зустрічатися тільки з одним росіянином. Це з Путіним. Тільки після того, як ми підготуємо загальний план з президентом Трампом, щоб Путін закінчив війну. Тільки за цієї умови я буду з ним зустрічатися. Не буде жодних інших платформ з компромісами”, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що Україна обов'язково братиме участь у переговорах щодо мирного врегулювання, про які домовилися під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін.

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