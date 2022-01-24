Зеленський скликав екстрене засідання РНБО: назвали теми

Засідання відбудеться сьогодні, 24 січня, на 17 годину.

На тлі загострення безпекової ситуації на кордонах України та Росії президент України Володимир Зеленський збирає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє пресслужба апарату РНБО.

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"Згідно з рішенням президента України В. Зеленського сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17.00 у приміщенні Офісу президента України, що вул. Банкова, 11, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в офіційному повідомленні.

На порядку денному розглядатимуться питання:

заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз,

поточного стану справ в економіці,

енергетиці,

протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.

Після завершення засідання традиційно відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України збирається на засідання у Києві у понеділок, 24 січня. Засідання традиційно почнеться о 17:00.

Як раніше повідомляляли, командувач ООС Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times назвав потентційну дату, коли Росія може почати широкомасштабне вторгнення до України.

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