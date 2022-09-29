Зеленський скликає 30 вересня термінове засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликає на 30 вересня термінове засідання Ради національної безпеки та оборони.

Порядок денний та інші подробиці засідання РНБО будуть оголошені згодом.

Про це прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив у Мережі.

"Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом",– йдеться у короткій заяві.

Зауважимо, речник президента Росії Дмитро Пєсков анонсував, що саме 30 вересня у Кремлі відбудеться підписання договору про "приєднання" до РФ окупованих територій України.

Напередодні Зеленський попередив, що чергова спроба анексії української території означатиме, "що з цим президентом Росії немає про що говорити".

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