Зеленський скликає на конференцію всіх українських послів: що розглянуть

Зустрічі відбуватимуться щороку у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області.
Президент України Володимир Зеленський скликає усіх послів України на конференцію у Гуті 21-22 грудня. Відтепер такі зустрічі відбуватимуться щорічно.
Про це очільник України повідомив під час спільної пресконференції за підсумками розмови з президентами Литви та Польщі.
"Раніше такі наради проходили один чи два рази у три чи чотири роки. Це у сучасному світі, в реаліях надшвидких змін, робить їх неефективною та протокольною формальністю. Нам потрібен зміст, нам потрібен результат. Тож тепер я збиратиму українських послів щорічно тут, у Гуті", - заявив Зеленський.
На конференції розглянуть такі питання:
- комплексний план дій України на світовій арені,
- стратегія зовнішньополітичної діяльності,
- рух до ЄС та НАТО,
- посилення присутності і національного інтересу на Близькому Сході, Африці, Латинській Америці.
"Кожного наступного року, зміцнюючи нашу дипломатичну команду, ми будемо разом обговорювати результати і нові цілі зовнішньої стратегії нашої незалежної України", - сказав Зеленський.
Варто зазначити, сьогодні, 20 грудня, у резиденції "Синьогора" на Прикарпатті відбулася зустріч трьох президентів: України, Литви та Польщі. Володимир Зеленський, Анджей Дуда та Гітанас Наусєда спілкувалися понад годину.
Читайте також:
- Готовий до різних форматів: Зеленський назвав можливі варіанти перемовин з РФ
- У Путіна назвали свою версію причин гальмування перемовин у "нормандському форматі"
- Для Путіна це буде складна розмова, бо Зеленський вестиме її з наступальних позицій – Кулеба про зустріч президентів України і РФ