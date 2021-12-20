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Зеленський скликає на конференцію всіх українських послів: що розглянуть

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Зеленський скликає на конференцію всіх українських послів: що розглянуть

Офіс Президента України

Зустрічі відбуватимуться щороку у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області.

Президент України Володимир Зеленський скликає усіх послів України на конференцію у Гуті 21-22 грудня. Відтепер такі зустрічі відбуватимуться щорічно. 

Про це очільник України повідомив під час спільної пресконференції за підсумками розмови з президентами Литви та Польщі.

"Раніше такі наради проходили один чи два рази у три чи чотири роки. Це у сучасному світі, в реаліях надшвидких змін, робить їх неефективною та протокольною формальністю. Нам потрібен зміст, нам потрібен результат. Тож тепер я збиратиму українських послів щорічно тут, у Гуті", - заявив Зеленський.

На конференції розглянуть такі питання:

  • комплексний план дій України на світовій арені,
  • стратегія зовнішньополітичної діяльності,
  • рух до ЄС та НАТО,
  • посилення присутності і національного інтересу на Близькому Сході, Африці, Латинській Америці.

"Кожного наступного року, зміцнюючи нашу дипломатичну команду, ми будемо разом обговорювати результати і нові цілі зовнішньої стратегії нашої незалежної України", - сказав Зеленський. 

Варто зазначити, сьогодні, 20 грудня, у резиденції "Синьогора" на Прикарпатті відбулася зустріч трьох президентів: України, Литви та Польщі. Володимир Зеленський, Анджей Дуда та Гітанас Наусєда спілкувалися понад годину.  

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