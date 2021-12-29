Зеленський скликає РНБО на завтра: що на порядку денному

Згідно з інформацією джерел, засідання заплановане на 15:00.
У четвер, 30 грудня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. Стало відомо, що на порядку денному.
Про це повідомили джерела РБК-Україна.
За словами інформованого джерела, на засіданні РНБО 30 грудня розглянуть:
- питання безпеки,
- ситуацію в енергетиці
- епідеміологічну ситуацію в країні.
Інший співрозмовник видання повідомив, що засідання заплановане на 15:00.
Водночас жодне з опитаних джерел, причетних до підготовки засідання, не змогло повідомити, чи буде РНБО вводити нові санкції.
Нагадаємо:
Через розширення переліку питань засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) перенесли на нову дату - 30 грудня. За попередньою інформацією, засідання мало відбутися 29 грудня.
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