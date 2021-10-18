Зеленський скликає Верховну Раду на позачергове засідання: що планують розглядати

Позачергове засідання парламенту відбудеться у четвер, 21 жовтня.
Президент Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради, яке планують провести у четвер, 21 жовтня.
З відповідним листом глава держави звернувся до спікера Руслана Стефанчука, інформує пресслужба "Слуги народу".
Зокрема, Зеленський пропонує ухвалити такі документи:
- Зміни до законів про охорону прав на сорти рослин та про насіння і садівний матеріал (№3680-д).
- Про енергетичну ефективність (№4507).
- Про розвиток високоефективної когенерації (№4527).
- Про розвиток виробництва біометану (№5464).
- Про створення Нацкомісії з держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (№6055).
- Про приведення вітчизняного законодавства до вимог ЄС у сфері дитячого харчування (№4554).
- Приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу (№0094).
Також Рада може ратифікувати низку угод:
- Меморандум з Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації.
- Угоду з Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.
- Угоду з Естонією про технічне та фінансове співробітництво.
- Угоду з Данією про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ.
- Лист про внесення змін № 3 до фінансової угоди (проєкт "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком.
- Угоду з ЄБРР щодо участі нашої держави у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.
- Гарантійну угоду з ЄБРР щодо розвитку "Укрпошти".
Нагадаємо, що Володимир Зеленський вперше прокоментував розслідування про офшори "Кварталу 95".