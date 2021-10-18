Зеленський скликає Верховну Раду на позачергове засідання: що планують розглядати

Президент Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради, яке планують провести у четвер, 21 жовтня.

З відповідним листом глава держави звернувся до спікера Руслана Стефанчука, інформує пресслужба "Слуги народу".

Зокрема, Зеленський пропонує ухвалити такі документи:

Також Рада може ратифікувати низку угод:

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вперше прокоментував розслідування про офшори "Кварталу 95".

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