Зеленський скоординував з Джонсоном подальші кроки, необхідні для захисту свободи України

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі світовими лідерами.
Український лідер говорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Проінформував його про ситуацію в Маріуполі, загалом в зонах бойових дій.
Про це український президент розповів у традиційному нічному зверненні до нації.
"Подякував за вагому оборону і фінансову підтримку для України.Скоординували подальші кроки, необхідні для захисту нашої свободи. Готуємось також і до завтрашніх важливих переговорів з американськими партнерами", - додав очільник української держави.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Український президент та очільник уряду Британії за підсумками перемовин домовилися про надання Україні важкого озброєння.
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