Зеленський скоординував з Джонсоном подальші кроки, необхідні для захисту свободи України

Зеленський скоординував з Джонсоном подальші кроки, необхідні для захисту свободи України

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі світовими лідерами.

Український лідер говорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Проінформував його про ситуацію в Маріуполі, загалом в зонах бойових дій.

Про це український президент розповів у традиційному нічному зверненні до нації.

"Подякував за вагому оборону і фінансову підтримку для України.Скоординували подальші кроки, необхідні для захисту нашої свободи. Готуємось також і до завтрашніх важливих переговорів з американськими партнерами", - додав очільник української держави.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Український президент та очільник уряду Британії за підсумками перемовин домовилися про надання Україні важкого озброєння.

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