Зеленський скоро підпише безпекову угоду ще з однією країною — El Pais

Україна продовжує роботу над підписанням важливих безпекових угод з країнами ЄС та НАТО.

Президент Володимир Зеленський скоро відвідає ще одну європейську країну, щоб підписати угоду щодо безпеки України.

Це анонсувало видання El Pais, посилаючись на власні джерела. В Україні це поки не підтвердили.

Видання стверджує, що український лідер найближчими днями відвідає столицю Іспанії Мадрид, щоб підписати двосторонню безпекову угоду між іспанською державою та Україною з прем'єром країни Педро Санчесом.

Переговори щодо підписання угоди нібито стартували на початку березня. Видання з'ясувало, що угода буде така ж сама, як і ті, що Київ вже підписав з Данією, Італією, Німеччиною, Францією, Великобританією та Канадою.

Журналісти додали, що завдяки цьому документу має бути забезпечена передбачуваність та стабільність військової підтримки України з боку Іспанії, у тому числі постачань озброєння й підготовки воїнів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що українська влада готує сім нових двосторонніх безпекових угод, зокрема зі Сполученими Штатами Америки.

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