Зеленський сподівається на запрошення до НАТО до того, як Байден залишить Білий дім – Le Monde

Йдеться про запрошення України на вступ до Альянсу після закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський сподівається отримати від президента США Джо Байдена запрошення для держави на вступ до НАТО до того, як американський лідер залишить Білий дім. Це частина "плану перемоги", який Зеленський представить у Вашингтоні.

Про це йдеться у статті оглядача Le Monde Сільві Кауффманна.

У матеріалі вказано, що Зеленський у сподіванні прискорити закінчення війни прагне переконати Байдена вжити рішучих заходів і дати Києву можливість вступити в переговори з позиції сили.

Президент України не хоче, аби йому нав'язували будь-які примусові рішення. Через це він розробив "мирний план" і "план перемоги", які збирається представити у Вашингтоні Байдену, двом кандидатам у президенти США Дональду Трампу і Камалі Гарріс, а також Конгресу. За словами поінформованого джерела, "мирний план" має привести до відновлення миру. А другий план покликаний зробити Україну сильнішою після досягнення мирної угоди.

"Оскільки Путін не виявляє схильності до реальних переговорів, мета встановлення миру залишається вельми умоглядною. Що Зеленський хоче отримати від Байдена до того, як він залишить Білий дім у січні 2025 року, то це запрошення Україні вступити до НАТО після закінчення війни. Це один із ключових пунктів "плану перемоги", – йдеться у публікації.

Але є проблема. Байден, людина часів холодної війни, зосереджений на ідеї, що членство України в НАТО призведе до Третьої світової війни. Тому його план полягає в допомозі Києву в поміркованому режимі задля уникнення ескалації.

"Усе залежить від рішення Байдена", – сказав раніше Зеленський у коментарі Le Monde.

Автор статті припускає, що президента України могла обнадіяти заява радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана. Той сказав, що Байден "сповнений рішучості використати чотири місяці [що залишилися до закінчення терміну його повноважень], щоб поставити Україну в найкраще можливе становище для перемоги".

До слова, на початку вересня тодішня віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, що Україна вступить до НАТО в межах кордонів 1991 року, інший формат не обговорювався.

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