Зеленський став людиною 2022 року за версією Financial Times

Президент України Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією британської газети Financial Times.

Про це газета повідомила 5 грудня.

"44-річний хлопець заслужив місце в історії своїм надзвичайним проявом лідерства та сили духу", - написали про Зеленського у британській газеті.

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy is the FT’s person of the year 2022. The 44-year-old has earnt a place in history for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8 pic.twitter.com/ibp52B4N66 — Financial Times (@FinancialTimes) December 5, 2022

Варто зазначити, що після широкомасштабного наступу Росії 24 лютого президент України Володимир Зеленський залишився у Києві попри пропозиції західних партнерів виїхати. Від лютого глава держави не виїжджав за кордони України і це його принципова позиція. У міжнародних заходах президент України бере участь онлайн.

Нагадаємо, що у березні Зеленський отримав від США медаль Свободи Рейгана. Ця висока нагорода відзначає лідерство президента України та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким 40-ий президент США Рональд Рейган присвятив своє життя. Таку нагороду мають лише 10 людей у світі.

У травні президент Володимир Зеленський отримав Герб Таллінна. Цю нагороду в Естонії вручають на знак особливої пошани. У червні Зеленський став лауреатом премії Нємцова за сміливість.

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