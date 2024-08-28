Зеленський створив дві військові адміністрації у Запорізькій області: міста все ще окуповані

Указ набирає чинності з дня його опублікування.
На сайті президента України Володимира Зеленського з'явився указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області.
Про це йдеться на офіційному порталі глави держави.
В указі, зокрема, йдеться про те, що на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" очільник України постановив утворити:
- Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
- Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області.
"Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій", - йдеться у повідомленні.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Водночас з 6 березня 2022 року місто Пологи окуповане російськими військами. Також місто Василівка теж опинилося в окупації.
Нагадаємо, що раніше росіяни атакували енергетичний об'єкт у Запорізькій області.
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