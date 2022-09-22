Зеленський створив робочу групу, що працюватиме над спецтрибуналом щодо агресії Росії

Президент Володимир Зеленський своїм указом утворив робочу групу, яка працюватиме над питанням створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Очолив робочу групу керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а заступником і координатором – заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Про це свідчить указ глави держави №661/2022 "Про робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України".

Згідно з документом, члени групи повинні напрацювати та внести пропозиції щодо створення спеціального міжнародного трибуналу.

До складу групи увійшли 16 осіб: головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника ОП Олег Гавриш, директор департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, гендиректор директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Олександр Карасевич, керівник кабінету керівника ОП Олена Ковальська, посол із особливих доручень МЗС Антон Кориневич, міністри закордонних справ Дмитро Кулеба, юстиції Денис Малюська, заступник керівника ОП Андрій Сибіга, генпрокурор Андрій Костін, нардепиОлександр Качура, Денис Маслов, Марія Мезенцева, Олександра Устінова та Олена Хоменко.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба під час виступу в ООН назвав найкращий спосіб зупинити президента РФ Володимира Путіна.

Справа Малайзійського "Боїнга": відбулося одне з останніх засідань – коли чекати на вирок

Читайте також: