Зеленський створив робочу групу щодо загроз від "Північного потоку-2": які пропозиції вона має підготувати

Зеленський створив робочу групу щодо загроз від "Північного потоку-2": які пропозиції вона має підготувати

Розпорядженням глава держави також затвердив персональний склад робочої групи, яку очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Президент Володимир Зеленський 16 вересня утворив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації ризиків у зв'язку з будівництвом магістральних газопроводів в обхід України та безпековими викликами у сфері енергетики, зокрема реалізацією проєкту "Північний потік – 2".

Про це у четвер, 16 вересня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від спорудження газогонів і напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах", - йдеться в документі.

Розпорядженням глава держави також затвердив персональний склад робочої групи, яку очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До її складу, зокрема, увійшли голова Служби безпеки України Іван Баканов, голова правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Згідно з документом, керівник робочої групи у разі потреби може вносити зміни до її складу та залучати до роботи представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.

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