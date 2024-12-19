Зеленський сумнівається у тому, що Україна достатньо сильна для тих чи інших дипломатичних кроків

Україна робитиме все, “щоб наступного року нам вдалося бути сильними і вже переходити до дипломатії”.
Україна забезпечена фінансово наступного року, проте не все виконано, щоб сказати, що вона сильна для тих чи інших дипломатичних кроків, заявив президент України Володимир Зеленський журналістам у Брюсселі.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Президент зазначив, що партнери зробили важливі кроки щодо посилення української економіки, нагадавши про програму Ukraine Facility, а також, що США передали до фонду Світового банку $20 млрд для України.
“Ми забезпечені фінансово наступного року. Я вважаю, що це також посилює Україну. Але не все виконано, щоби сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків”, - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що Україна робитиме все, “щоб наступного року нам вдалося бути сильними і вже переходити до дипломатії”.
“Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни, тому розбиратимемося. У будь-якому випадку, з нашого боку, ми зробимо все, щоби закінчити цю війну справедливо для нас, для України”, - підсумував президент.
Раніше майбутній президент США Дональд Трамп відповів, чи має Україна поступитися власними територіями РФ.
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