Зеленський своїм указом ввів у дію Положення про реєстр олігархів

Зеленський своїм указом ввів у дію Положення про реєстр олігархів

РНБО України затвердила Положення про реєстр олігархів, а президент Володимир Зеленський своїм указом ввів його у дію.

Це Положення визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів.

Про це йдеться в указі 29 червня на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення", – йдеться в тексті указу.

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Реєстр ведеться в електронній формі державною мовою. До нього не вносяться дані, що містять держтаємницю та службову інформацію. Водночас дані про олігархів, що вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.

Цей реєстр може створюватись і вводитись в експлуатацію поетапно, зокрема модульно, відповідно до пріоритетності завдань та доступності ресурсів.

Затверджене президентом Положення також визначає порядок внесення до реєстру даних про олігархів та одержання інформації з реєстру.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Положення про реєстр олігархів було ухвалене ще у травні.

Додамо, очільник НАЗК Олександр Новіков заявив, що ідея реєстру олігархів втратила актуальність.

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