Зеленський та Байден готуються підписати безпекову угоду: коли це може статися

Зеленський і Байден можуть підписати угоду про безпеку на саміті G7 в Італії.

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Джо Байден можуть підписати двосторонню безпекову угоду перед самітом лідерів G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на анонімних посадовців США.

Саміт лідерів держав "Групи семи" запланований на 13-15 червня. Однак джерела видання не уточнюють, у який саме день відбудеться підписання угоди.

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Ця угода, за свідченнями видання, стане "найважливішою" в серії угод, які Україна уклала з країнами-членами НАТО: документи передбачають зобов'язання щодо дострокової підтримки, зокрема військової, обмін розвідувальними даними та економічну допомогу.

Видання також наголошує, що угода була укладена протягом останніх тижнів, що "відзначились дедалі більшою напругою у відносинах між Києвом і Вашингтоном".

Один із призначених Зеленським високопоставлених урядовців сказав: "Ми далі один від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни. Це дуже, дуже напружено".

Розчарування Байденом звучали в нещодавній заяві Зеленського, коли він дорікнув американському колезі за намір взяти участь у зборі коштів від Демократичної партії в Каліфорнії, а не у саміті миру у Швейцарії. Він назвав це рішення "не дуже сильним".

Також кілька українських посадовців заявили, що Київ розчарований відсутністю підтримки США щодо ініціативи проведення мирного саміту. Це є лише однією з багатьох дискусійних точок з Вашингтоном та іншими західними партнерами.

Окрім того, понад десяток чинних і колишніх українських посадовців і дипломатів країн G7 в Києві, які спілкувалися з виданням, вказують на цілу низку спірних питань. Серед них - шестимісячна затримка Конгресу зі схваленням американської військової допомоги, очікувана відсутність суттєвого прогресу на шляху до членства України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні, заборона адміністрації Байдена на використання ЗСУ американської зброї для ударів по території Росії, а також удари українських безпілотників по російських НПЗ.

Серед інших напружених моментів - звільнення головнокомандувача Валерія Залужного та міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Також, як зазначає видання, Між Україною та США є розбіжності в питанні, як досягти перемоги та що взагалі можна буде вважати перемогою чи закінченням війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо нещодавно також підписали в Брюсселі двосторонню безпекову угоду. Вона передбачає значну військову та фінансову допомогу Україні, зокрема постачання 30 винищувачів F-16 до 2028 року.

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