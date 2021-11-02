Зеленський та Байден мали розмову на кліматичному саміті у Глазго: про що говорили лідери обох країн

Зеленський та Байден мали розмову на кліматичному саміті у Глазго: про що говорили лідери обох країн

Вони привіталися рукостисканням.

Володимир Зеленський у Глазго, де проходить кліматична конференція, поспілкувався з президентом США Джо Байденом. Лідери обох країн обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

Про це президент України повідомив у своєму Twitter.

"Під час розмови з президентом США у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", - написав Зеленський та додав світлину, на якій лідери обох держав тиснуть руки.

During a conversation with @POTUS in Glasgow, the security situation in Donbas was discussed. continues to support territorial integrity and reforms in . pic.twitter.com/ni4YTkDZV2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Нагадаємо, що у шотландському Глазго наразі проходить кліматична конференція COP26. Загалом на кліматичний саміт з'їхались лідери 120 країн світу. Держави мають домовитися, як запобігти катастрофічному глобальному потеплінню. Бере участь в конференції лідерів і президент України Володимир Зеленський. Адже зміни клімату особливо жорстко можуть позначитися на Україні. А українська промисловість вимагає радикальної модернізації, щоби стати сучасною і зеленою.

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